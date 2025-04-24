ПВО уничтожила 87 украинских беспилотников в России за ночь

Аппараты ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

45 БПЛА перехватили над Крымом, по 10 — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два — над Московским регионом.

Ранее четыре беспилотника ВСУ самолетного типа сбили в небе над Елабугой. Они были ликвидированы около завода особой экономической зоны «Алабуга».