ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник в России за ночь
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью над шестью регионами РФ был перехвачен 31 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
БПЛА сбили с помощью дежурных средств ПВО.
22 беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.
Ранее два человека погибли при атаке дронов ВСУ по дому в Старом Осколе. Из-за удара БПЛА загорелся частный дом, а потом частично обрушился.
