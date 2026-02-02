ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник в России за ночь

БПЛА сбили с помощью дежурных средств ПВО.

22 беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Ранее два человека погибли при атаке дронов ВСУ по дому в Старом Осколе. Из-за удара БПЛА загорелся частный дом, а потом частично обрушился.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.