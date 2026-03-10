ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников над РФ минувшей ночью
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью над тремя регионами страны были сбиты 17 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
Девять БПЛА ликвидировали над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Курской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали города Новый Оскол и Короча.
