ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников над РФ минувшей ночью

сегодня в 09:11

Минувшей ночью над тремя регионами страны были сбиты 17 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

Девять БПЛА ликвидировали над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Курской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали города Новый Оскол и Короча.

