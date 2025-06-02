ПВО уничтожила 162 украинских беспилотника в России

Их сбили с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня.

57 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 31 — над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, шесть — над Орловской областью, два — над Крымом и один — над Тамбовской областью.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в регионе были сбиты беспилотники противника, после этого случился пожар в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом.