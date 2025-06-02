В Курске после атаки дронов загорелись частные дома

Над Курском сбили беспилотники, после чего произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам врио губернатора, повреждено остекление. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

На месте работают все оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.

Ранее в Сети появилось фото с места крушения грузового поезда в Курской области. Часть состава слетела с рельсов и рухнула вниз, один из вагонов повис на конструкции, повернувшись поперек путей.