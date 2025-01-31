При воздушной атаке ВСУ на Ярославль пострадавших нет

Система ПВО сбила пять украинских беспилотников под Ярославлем, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.

Ранее система ПВО сработала в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

В Воронежской области при падении обломка дрона пострадал водитель автомобиля.