ПВО сбила пять украинских беспилотников под Ярославлем
При воздушной атаке ВСУ на Ярославль пострадавших нет
Система ПВО сбила пять украинских беспилотников под Ярославлем, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.
Ранее система ПВО сработала в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.
В Воронежской области при падении обломка дрона пострадал водитель автомобиля.