ПВО сбила над российскими регионами 13 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ .

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Сбитые БПЛА были самолетного типа.

В частности, 7 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Смоленской области и Республики Крым.

Прошлой ночью над Липецкой областью был ликвидирован один украинский беспилотник. В общей сложности ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 БПЛА.