ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву

Российская система ПВО продолжает защищать регионы России от атаки вражеских беспилотников. Уничтожен очередной дрон, который летел на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.

За сутки в разное время ПВО уничтожила шесть беспилотников. Все они держали курс на столицу.

Всего с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря над российскими регионами сбили 287 беспилотников ВСУ. Из них 118 ликвидировали в Брянской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.