сегодня в 07:23

ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на столицу

На месте, где упали обломки сбитого беспилотника, сейчас работают специалисты экстренных служб.

Всего ночью сбили 31 БПЛА, летевший на Москву, по данным столичного градоначальника. На фоне атаки дронов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введены ограничения.

Кроме того, в Воронежской области из-за атаки беспилотников на промышленном объекте произошел пожар.

