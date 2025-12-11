В Воронежской области из-за атаки БПЛА на промышленном объекте произошел пожар

На юге Воронежской области из-за падения обломков БПЛА произошло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте находятся оперативные службы.

Отмечается, что на территории 2-х районов области и одного городского округа обнаружено, уничтожено и подавлено уже более 3-х БПЛА.

Вечером 10 декабря Воронеж подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на то, что дрон был сбит за пределами города, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Из одного из них эвакуировали 80 человек.

