ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — сообщил он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Чуть позже Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону столицы.

Прошлая атака беспилотников ВСУ на российскую столицу была зафиксирована в ночь на 22 марта. Средства ПВО ликвидировали угрозу.

Согласно данным оборонного ведомства, прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. БПЛА были самолетного типа.

