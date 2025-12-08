ПВО сбила 67 украинских беспилотников над РФ за ночь

Беспилотники сбили с помощью дежурных средств ПВО.

24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 12 — над Саратовской областью, 11 — над Ростовской областью, девять — над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Московским регионом, по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее жители Тульской области рассказали, что слышали несколько громких звуков, в некоторых домах задрожали окна.

