сегодня в 22:39

ПВО сбила 14 украинских беспилотников за два часа

Система ПВО сбила 14 украинских беспилотников с 20:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Два дрона сбили над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, пять над территорией Ростовской области, два над территорией Тульской и один над территорией Орловской области, сказано в сообщении.

Информации о последствиях на земле нет.

Ранее в Белгородской области от атаки беспилотника по автомобилю пострадали двое мирных жителей.