сегодня в 14:19

ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили две управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 68 дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ударили по объекту энергетической инфраструктуры противника, который обеспечивал деятельность ВПК Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия.

Еще были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее российские бойцы рассказали, что в южных районах Константиновки солдаты ВСУ пытаются греться при помощи дизельных обогревателей. Но данный способ для них небезопасен: тепловой след выдает позиции.

