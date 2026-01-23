Около 3 тысяч бойцов ВСУ рискуют замерзнуть в Константиновке без буржуек

Как только российские силы сомкнут кольцо вокруг Константиновки, в населенном пункте могут замерзнуть около 3 тыс. солдат противника, сообщает Mash .

Те, кто не успел покинуть освобожденную ВС РФ часть Константиновки, массово сдаются в плен. Больше 100 военнослужащих из 156 омбр ВСУ уже подняли белый флаг, поскольку банально не смогли согреться. Командиры в очередной раз бросили личный состав без еды, воды и буржуек.

Как рассказали российские бойцы, в южных районах города солдаты противника пытаются греться при помощи дизельных обогревателей. Однако этот способ для них небезопасен: тепловой след выдает позиции ВСУ. По ним подразделения ВС РФ работают ФАБами, уничтожая и здания, и подвалы.

Военные российской армии продвинулись к центру Константиновки и взяли под контроль ж/д вокзал. В «котле» могут оказаться более 3 тыс. украинских военных: севернее города идут бои у Веролюбовки, Майского и Марково. Кроме того, ВС РФ продвигаются в районе Новомаркова, вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Всего около населенного пункта сосредоточены до 37 формирований ВСУ.

