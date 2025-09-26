ПВО перехватила 55 украинских беспилотников над РФ ночью

сегодня в 07:23

Минувшей ночью над семью регионами страны и Азовским морем были сбиты 55 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО.

20 БПЛА ликвидировали над Азовским морем, по 14 — над Ростовской областью и Крымом, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Ранее противник целенаправленно атаковал мирных жителей поселка Белая Березка Брянской области. Несколько человек пострадали, в том числе ребенок.

