сегодня в 21:55

Украинские силы ударили по мирным жителям поселка в Брянской области

ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Украинские силы нанесли массированный удар по населенному пункту из РСЗО «Град». По предварительным данным, несколько человек пострадали. В том числе ранение получил ребенок.

Всех раненых госпитализировали в районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также из-за удара произошло возгорание и повреждение жилых домов и административных зданий. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

Семь украинских дронов перехватили над Россией в четверг после 15:00. В том числе два дрона ликвидировали над территорией Брянской области.

