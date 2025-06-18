сегодня в 08:10

ПВО перехватила 48 украинских беспилотников над РФ за ночь

Минувшей ночью над российским регионами было сбито 48 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

14 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Тульской областью, по 2 — над Калужской областью и Московским регионом, 1 — над Липецкой областью.

Ранее из-за прицельной атаки ВСУ по автомобилю в Курской области погиб глава Гончаровского сельского поселения Александр Гаркавенко. Из-за полученных ранений он скончался на месте происшествия.