Гладков: глава сельского поселения в Курской области погиб из-за атаки ВСУ

сегодня в 20:38

В результате очередной атаки украинских сил по Курской области погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Александр Гаркавенко. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ВСУ целенаправленно ударили по автомобилю, который двигался по дороге в районе села Борисполье Ракитянского района.

Гаркавенко получил серьезные ранения. Он погиб на месте.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее три жителя Грайворона Белгородской области пострадали из-за детонации дрона ВСУ у аптеки. В больницы обратились три женщины, получившие баротравмы.