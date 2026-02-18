ПВО перехватила 43 украинских беспилотника ночью над РФ

сегодня в 09:04

Над шестью регионами РФ и Черным морем минувшей ночью сбили 43 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Их ликвидировали с 23 часов 17 февраля до 7 часов 18 февраля дежурными средствами ПВО.

21 дрон уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымом, пять — над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Чувашией, один — над Черным морем.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что Чебоксары и в Чебоксарский округ (Яуши) атаковали беспилотники, повреждены авто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.