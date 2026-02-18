сегодня в 07:42

Несколько машин повреждены из-за атаки БПЛА по Чувашии

Утром в среду Чебоксары и в Чебоксарский округ (Яуши) в Чувашии атаковали беспилотники противника, сообщил глава республики Олег Николаев.

«Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все экстренные и оперативные службы работают на местах ЧП.

Позднее в новоюжном районе Чебоксар была повторная атака дронов. Ситуация находится на контроле властей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.