ПВО перехватила 121 украинский беспилотник над РФ ночью

Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

20 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 19 — над Волгоградской областью, 17 — над Брянской областью, 12 — над Калужской областью, 11 — над Смоленской областью, по девять — над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе семь дронов, летевших на столицу.

Еще по восемь БПЛА ликвидировали над Воронежской и Ленинградской областями, по два — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, по одному — над Тверской и Тульской областями.

Также ночью над Волгоградом жители слышали взрывы. Там системы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку беспилотников ВСУ.

