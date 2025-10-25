сегодня в 05:34

В небе над Волгоградом уничтожены не менее трех украинских БПЛА

По данным очевидцев, в небе над южной частью города и Красноармейским районом уже более часа видны яркие вспышки и слышны взрывы.

Российские ПВО уничтожили не менее трех вражеских дронов, которые, по свидетельствам местных жителей, двигались на низкой высоте, в том числе со стороны Волги.

Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.