ПВО отразила атаку беспилотников на Калужскую область

сегодня в 06:26

По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет, отметил глава региона.

Ранее сообщалось о возможной попытке атаки украинских дронов на военный аэродром в Калужской области.

В ночь на понедельник также был зафиксирован налет дронов на Брянскую область.