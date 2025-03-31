ПВО отразила атаку беспилотников на Калужскую область
Шапша: ПВО сбила 24 беспилотника над Калужской областью
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ПВО сбила 24 беспилотника на территории Кировского района Калужской области, заявил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет, отметил глава региона.
Ранее сообщалось о возможной попытке атаки украинских дронов на военный аэродром в Калужской области.
В ночь на понедельник также был зафиксирован налет дронов на Брянскую область.