ПВО отразила атаку беспилотников на Калужскую область

Шапша: ПВО сбила 24 беспилотника над Калужской областью
Спецоперация

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ПВО сбила 24 беспилотника на территории Кировского района Калужской области, заявил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет, отметил глава региона.

Ранее сообщалось о возможной попытке атаки украинских дронов на военный аэродром в Калужской области.

В ночь на понедельник также был зафиксирован налет дронов на Брянскую область.