ПВО отражает массированный налет дронов на Самарскую область

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В небе над Новокуйбышевском прогремели десятки взрывов

По сообщениям очевидцев, в небе над городом прогремело не менее 10 мощных взрывов — предположительно, это работа противовоздушной обороны по перехвату дронов.

В аэропортах Самары и Пензы введен специальный план «Ковер», временно ограничивающий авиасообщение

Ранее беспилотные атаки были зафиксированы в Пензе, Липецкой, Воронежской и Рязанской областях.