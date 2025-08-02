ПВО отражает массированный налет дронов на Самарскую область
В небе над Новокуйбышевском прогремели десятки взрывов
Система ПВО отразила масштабную атаку украинских беспилотников на Новокуйбышевск Самарской области, сообщает Shot.
По сообщениям очевидцев, в небе над городом прогремело не менее 10 мощных взрывов — предположительно, это работа противовоздушной обороны по перехвату дронов.
В аэропортах Самары и Пензы введен специальный план «Ковер», временно ограничивающий авиасообщение
Ранее беспилотные атаки были зафиксированы в Пензе, Липецкой, Воронежской и Рязанской областях.