ПВО отразила массированный налет украинских дронов на Пензу

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Над Пензой раздались как минимум пять мощных взрывов — по предварительным данным, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников типа «Лютый». сообщает Shot .

Очевидцы сообщают, что один из дронов был сбит над лесным массивом на севере города, где после падения образовалось большое дымное облако.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ранее объявил режим «Воздушная опасность». По предварительной информации, жертв и разрушений нет — обломки упали в незаселенной местности.

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области. В поселке Анна Липецкой области один из дронов рухнул вблизи детского сада, к счастью, не причинив вреда.