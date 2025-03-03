сегодня в 07:30

ПВО ликвидировала семь украинских беспилотников в РФ за ночь

Минувшей ночью над тремя регионами России были сбиты семь дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Три БпЛА перехватили над Липецкой областью, по два — над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что режим беспилотной опасности объявлен в регионе из-за дронов, замеченных у границ республики.