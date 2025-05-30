ПВО ликвидировала 27 украинских беспилотников в России за ночь

Прошлой ночью в двух регионах РФ перехватили 27 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их сбили с 20 часов 29 мая до 7 часов 30 мая с помощью дежурных средств ПВО.

15 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ночная атака дронов ВСУ повредила больницу и жилые кварталы. Осколочные ранения получил 27-летний мужчина.