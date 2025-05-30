Ночная атака дронов ВСУ повредила курскую больницу и жилые кварталы

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Хинштейн сообщил о раненом после атаки ВСУ на Курск

Мужчина пострадал при налете дронов ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, осколочные ранения получил 27-летний мужчина, который был доставлен в медицинское учреждение.

«Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет». — уточнил Хинштейн.

На месте происшествия работают оперативные службы. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефонам экстренных служб. Ситуация находится под контролем.