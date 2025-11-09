Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги бойца СВО с позывным Абдулла

Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

После окончания совета по межнациональным отношениям, который состоялся 5 ноября в Кремле, Путину продемонстрировали видеозапись на смартфоне.

«Разрешите доложиться — начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена», — обратился боец к президенту и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ.

В 2023 году президент РФ на совете по межнациональным отношениям пообещал оказать помощь потерявшему ноги ополченцу с решением проблем со здоровьем и реабилитацией. В среду Путин предоставили видеоотчет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий действие ежемесячных выплат для военнослужащих по контракту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.