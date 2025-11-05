Путин подписал указ о новых выплатах военнослужащим

сегодня в 19:34

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на государственной границе, начнут получать ежемесячную выплату военнослужащим по контракту. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в июньский указ главы государства, который предусматривал ежемесячные выплаты участникам в СВО. Новая версия расширяет категорию получателей, включая тех, кто выполняет задачи по отражению атак и обеспечивает безопасность на приграничных территориях.

Указ президента РФ вступает в силу с момента его подписания. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа прошлого года.

Ранее глава государства Владимир Путин новым указом утвердил спецсборы для резервистов в России. Порядок проведения указанных сборов будет разработан и утвержден правительством России отдельно.

