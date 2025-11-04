Путин новым указом утвердил спецсборы для резервистов в России

Новый указ президента России Владимира Путина утвердил законодательную инициативу, позволяющую привлекать резервистов к специализированным сборам, направленным на охрану энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих комплексов и прочих объектов инфраструктуры, говорится в документе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов .

Согласно закону, граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил РФ, могут быть призваны на особые сборы для гарантирования безопасности ключевых объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения на основании президентского указа.

Порядок проведения указанных сборов будет разработан и утвержден правительством России отдельно.

При этом на граждан, заключивших контракт о нахождении в мобилизационном резерве ВС РФ, при их направлении на специальные сборы для обеспечения охраны критически значимых объектов и иных объектов первостепенной важности, будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и виды ответственности, что и на граждан, проходящих стандартные военные сборы, в соответствии с действующими нормами и законами РФ.

Ранее в Минобороны заявили, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и выполнению задач за пределами РФ. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Минобороны РФ.

