Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военных с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он отметил, что президент РФ заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции.

Путин поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников СВО.

В канун 2025 года президент России Владимир Путин записал традиционное поздравление для граждан.

На этот раз оно оказалось одним из самых коротких за время его пребывания на посту президента — чуть более трех с половиной минут