Новогоднее обращение Владимира Путина стало одним из самых коротких в истории

В канун 2025 года президент России Владимир Путин записал традиционное поздравление для граждан. На этот раз оно оказалось одним из самых коротких за время его пребывания на посту президента — чуть более трех с половиной минут, пишет ТАСС .

Жители восточных регионов России первыми услышали поздравление главы государства. Когда в столице еще готовились к празднику, на Камчатке и Чукотке, опережающих московское время на 9 часов, уже встречали Новый год под традиционное обращение президента.

Путин, как и в прежние годы, записал свою речь на фоне кремлевских стен. Этот символичный выбор локации для новогоднего поздравления является неотъемлемой частью торжественной церемонии, связывающей россиян во всех часовых поясах страны.

Продолжительность новогодних поздравлений главы государства не имеет строгих временных рамок и меняется каждый год. Интересно, что традиция записи обращений в разных локациях имеет свою историю. Например, десять лет назад, в канун 2014 года, президент записал два разных поздравления. Первое — традиционное, в кремлевских интерьерах, его увидели только жители Камчатки. Второе было создано в Хабаровске, куда Путин прибыл поддержать пострадавших от разрушительного паводка — это обращение транслировалось на остальную территорию страны. Спустя почти десятилетие, в преддверии 2023 года, глава государства выбрал для записи поздравления военный объект — штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, где его окружали военнослужащие-участники специальной военной операции.

Самое продолжительное обращение было произнесено в штабе ЮВО в канун 2023 года — почти девять минут. Предшествующие два года также отметились длинными речами: более шести минут каждая. До недавнего времени рекорд держалось хабаровское выступление 2013 года, длившееся четыре с половиной минуты. В период президентства Медведева (2008-2012), как и в ранние годы правления Путина, новогодние поздравления были существенно короче.

В истории новогодних обращений российских лидеров особое место занимает выступление первого президента России Бориса Ельцина 1999 года. Тогда, объявляя о сложении президентских полномочий, он установил рекорд длительности — его речь продолжалась более 10 минут. В тот же год состоялось первое поздравление Владимира Путина как исполняющего обязанности президента, которое он, вопреки будущей традиции, произнес сидя за столом. Начиная с 2000 года, глава государства неизменно произносит новогоднее обращение стоя. Интересно, что среди всех президентских поздравлений самым лаконичным оказалось обращение к встрече 2006 года, продлившееся всего около двух минут.