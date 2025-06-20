Путин высказался о поражении беспилотниками дорогой техники

Россия будет учитывать в том числе свой негативный опыт, связанный с поражением беспилотниками дорогостоящей техники, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2025. По его словам, недорогие БПЛА стали эффективным методом борьбы с такой техникой, сообщает ТАСС .

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях», — подчеркнул глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин также отметил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) помогло в создании новых военных объектов. Кроме того, благодаря прогрессу в ИИ-сфере кардинально снизилось число правонарушений в Москве.

В целом Россия планирует усиливать военно-техническое сотрудничество с другими странами, добавил президент.