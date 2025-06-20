Развитие искусственного интеллекта (ИИ) помогло кардинально уменьшить объем правонарушений в Москве, заявил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ. По его словам, прогресс в ИИ-сфере также способствовал созданию новых военных объектов в России, сообщает РИА Новости .

Путин добавил, что Россия также планирует улучшать военно-техническое сотрудничество с новыми государствами. По словам главы страны, речь идет в том числе о партнерстве в разработках и создании производственных мощностей под ключ.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент также заявил, что использование цифрового рубля должно стать массовым. Путин призвал Центробанк и правительство работать над более быстрым введением отечественной цифровой валюты.

На форуме президент подчеркивал, что Россия является первой в Европе по объему ВВП.