ИИ помог кардинально снизить число правонарушений в Москве — Путин
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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) помогло кардинально уменьшить объем правонарушений в Москве, заявил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ. По его словам, прогресс в ИИ-сфере также способствовал созданию новых военных объектов в России, сообщает РИА Новости.
Путин добавил, что Россия также планирует улучшать военно-техническое сотрудничество с новыми государствами. По словам главы страны, речь идет в том числе о партнерстве в разработках и создании производственных мощностей под ключ.
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент также заявил, что использование цифрового рубля должно стать массовым. Путин призвал Центробанк и правительство работать над более быстрым введением отечественной цифровой валюты.
На форуме президент подчеркивал, что Россия является первой в Европе по объему ВВП.