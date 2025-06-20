Путин: Россия является первой в Европе по объему ВВП

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия находится на 4 месте в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП), а в Европе — на первом месте.

Президент выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Но, конечно, мало достичь этой позиции, надо постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик — создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России», — сказал Путин.

Модератором пленарной сессии ПМЭФ выступает журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш. В мероприятии участвуют также президент Индонезии Прабово Субианто, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, глава делегации страны-гостя XXVIII ПМЭФ Насер Бен Хамад Аль Халифа и член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.