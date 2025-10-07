Путин: Россия должна довести спецоперацию до конца

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба в Петропавловском соборе Петербурга оценил текущую обстановку в зоне СВО. Он заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь поставленных целей, сообщается на сайте Кремля .

«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу — посмотрим, как мы движемся к этой цели», — отметил он.

Путин добавил, что стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами РФ.

Также он подчеркнул важную роль ОПК России в обеспечении успешных действий российской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в свой день рождения не прервал рабочий график и провел военное совещание в Санкт-Петербурге. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов вместе с командующими войсковыми группировками представили верховному главнокомандующему исчерпывающую информацию о положении дел на фронтах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.