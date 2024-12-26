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Путин рассказал, верит ли он в окончание конфликта на Украине в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста по поводу того, закончится ли конфликт на Украине уже в следующем году, сообщает пресс-служба Кремля .

Российского лидера спросили, верит ли он, что кризис завершится в 2025 году победой РФ. На это Путин ответил, что «верит в Бога».

«В Бога верю. А Бог с нами», — сказал Путин.

Ранее президент РФ отметил, что президент США Джо Байден предлагал отложить вопрос вступления Украины в НАТО. Это произошло в 2021 году.