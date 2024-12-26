Путин: Байден еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин по итогам окончания саммита ВЕЭС пообщался с журналистами и заявил, что президент США Джо Байден, чей срок правления подходит к концу, предлагал отложить вопрос вступления Украины в НАТО, пишет ТАСС .

По словам главы государства, это было еще в 2021 году. Тогда Байден предлагал именно отсрочить данный вопрос на 10–15 лет, так как считал, что Киев еще не готов к вступлению в НАТО.

В настоящее время Москва стремится к тому, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился как можно скорее, добавил президент.

Путин также рассказал, что в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривают вариант прекращения боевых действий путем отложенного присоединения Украины к НАТО на период от одного до двух десятилетий.