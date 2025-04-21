Путин прокомментировал Пасхальное перемирие

сегодня в 16:50

Москва поддерживает любые мирные инициативы и надеется, что Киев придерживается аналогичной позиции, заявил президент России Владимир Путин после Пасхального перемирия. Подробнее об этом он рассказал в ходе выступления в национальном центре «Россия», сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что Украина рассматривала предложение о временном прекращении огня как «игру судьбами». Президент также выразил мнение, что украинским властям «подсказали» согласиться на мирные инициативы.

Вместе с тем Путин отметил, что российской стороне следует изучить опыт Пасхального перемирия. Кроме того, Москва также рассмотрит предложения о паузе в ударах по гражданским объектам и озвучит свой ответ.

Пасхальное перемирие на фронте действовало с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля.