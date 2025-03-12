Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин поставил перед задачу — в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона, сообщает РИА Новости .

Также президент предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в своем докладе сообщил Путину, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Герасимов отметил, что продолжается освобождение региона.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Вечером 12 февраля президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова, который сообщил, что Украина планировала сделать ситуацию в Курской области разменной монетой.