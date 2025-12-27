сегодня в 20:58

Путин посетил один из пунктов управления войск СВО

Российский президент Владимир Путин утром в субботу посетил один из пунктов управления войск специальной военной операции, где провел совещание по обстановке в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.

«Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова», — говорится в сообщении.

Помимо этого, командиры группировок войск «Центр» и «Восток» представили главе государства доклад о ходе выполнения боевых операций, включая освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

По словам президента, освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.

Если Киев не желает решить дело миром, Россия решит все задачи своим вооруженным путем, заявил Путин.

С учетом темпов наступления заинтересованность РФ в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю, подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть паузу в ударах по Украине во время проведения президентских выборов в этой стране. Это возможно в том случае, если будут выполнены определенные требования.

