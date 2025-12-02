Путин: Красноармейск имел стратегическое значение для обеих сторон
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин прокомментировал освобождение Красноармейска от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками. По его словам, этот город имел стратегическое значение для обеих воюющих сторон, пишет ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что город представляет собой выгодную позицию для дальнейших военных операций. Генеральный штаб может использовать его как базу для продвижения в любых необходимых направлениях.
Путин напомнил, что украинские военные создали в Красноармейске серьезные оборонительные укрепления. Однако в настоящее время населенный пункт полностью контролируется российскими силами.
Путин также сообщил, что зарубежные репортеры, включая представителей украинских СМИ, получили приглашение приехать в город и лично убедиться в происходящем. Западные корреспонденты имеют возможность работать в Красноармейске наравне с российскими военными журналистами, которые уже ведут там репортажи. При этом глава государства признал, что город остается небезопасным для представителей прессы.
Президент также сообщил о готовности России организовать сопровождение зарубежных журналистов и показать им все районы Красноармейска и Купянска, гарантируя их безопасность во время таких поездок.
Ранее Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО и заслушал доклад об освобождении Красноармейска от присутствия представителей киевского режима.
