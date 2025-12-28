Путин: командованию есть чем порадовать наших граждан

Командованию ВС РФ есть что доложить, есть результаты, а также есть, чем порадовать россиян, сообщил глава государства Владимир Путин.

Президент утром 27 декабря посетил один из пунктов управления войск спецоперации, где провел совещание по обстановке в зоне боевых действий.

«Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты», — сказал Путин

Он добавил, что нужно еще подумать о задачах военных на ближайшую перспективу.

