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Путин и Герасимов после доклада о Курской области переговорили тет-а-тет

Глава государства Владимир Путин после завершения доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, касающегося вопроса освобождения Курской области, попросил его о разговоре вдвоем, сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — сказал президент после завершения публичной части разговора.

26 апреля Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области. Территорий региона полностью освобождена от противника.

ВСУ вторглись на территорию области в ночь на 5 августа 2024 года. Одним из первых атакам подвергся и город Курчатов, там находится АЭС. С момента вторжения российские военные методично ликвидировали формирования противника и возвращали себе контроль над территориями.