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Путин: часть боевиков ВСУ в Курской области засела в норах

Российский лидер Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день разрозненные группы боевиков противника сидят в норах, подвалах на территории Курской области. Об этом сообщает RT .

«По щелям по каким-то, в подвалах каких-то они еще сидят. Мы слышим, что говорят, просят эвакуации», — отметил президент.

Он добавил, что сейчас эвакуировать украинцев невозможно, так как группы по 2-3 человека находятся в полной изоляции. Но всушникам предлагают сдаться.

26 апреля ВС РФ завершили разгром группировки боевиков ВСУ, которая вторглась в Курскую область в августе прошлого года.