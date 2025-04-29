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Пушилин: удар ВСУ по Горловке был нанесен из HIMARS

Украинские силы нанесли во вторник более 10 вооруженных ударов по Горловке в ДНР. В ходе атаки они применили РСЗО HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале .

В результате ударов пострадали 17 человек. Среди раненых — четырехмесячный ребенок, а также пять сотрудников МВД по ДНР.

Из-за применения HIMARS тяжелые ранения получила женщина, которая находилась по ул. Пушкинской в Центрально-Городском районе города. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате обстрела повреждены жилые дома, социальные объекты и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Правоохранители, которые получили легкие травмы, также были госпитализированы.