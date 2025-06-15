Пушилин: российские бойцы освободили шахту Новодзержинская в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие освободили от противника шахту Новодзержинская и продолжают продвижение на дзержинском направлении.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что после освобождения шахты российские подразделения продолжили продвижение.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что подразделения российской группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР.