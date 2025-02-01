Пророссийское подполье: нанесен удар по бывшему заводу в Новой Водолаге

В здании бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области прятались военнослужащие Вооруженных сил Украины, по данному объекту был нанесен удар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Какое количество боевиков ВСУ пряталось в здании, не уточняется. Также пока не сообщается о степени разрушений в здании бывшего завода.

Российские военные продолжают успешно продвигаться по всем линиям фронта, укрепляя свои позиции и освобождая от ВСУ населенные пункты.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима готовились к контрнаступлению под Купянском, но их планы успешно сорвали российские военнослужащие.